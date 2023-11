“Ni cuando se separaron mis papás y One Direction, me dolió tanto como esto”: Quiebre de Boric y Karamanos deja mar de reacciones en redes

“Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre”. Este es parte de unos de los párrafos con que el Presidente Gabriel Boric confirmó en su cuenta de Instagram, el término de su relación amorosa con Irina Karamanos.

La declaración del Mandatario provocó una ola de reacciones en la red sociales, debido al tono de sus palabras. “En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle”, versa otro extracto.

Las reacciones en Instagram

Y sus seguidores de inmediato comenzaron a reaccionar al quiebre del Mandatario con Irina. “Que ganas de que mis exes hubieran sido así presidente! más claro imposible. yo lo quiero y lo admiro mucho, usté sabe”; “Presidente 😢 yo lo invito a comer completos para pasar las penas”; “Ni cuando se separaron mis papás y One Direction, me dolió tanto como esto”; “Presi, lo invito a tomarse un copetito”, son algunos de los que destacan.