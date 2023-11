“Señora, déntrese”: Trolean a Marcela Vacarezza por proponer a Iván Zamorano como DT de la Roja

Tras el duelo con Paraguay, Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica de la “Roja”, hecho que ha sobrepoblado de opiniones sobre fútbol chileno la jornada de este viernes, desde diferentes frentes del saber. No obstante, no todas las palabras acerca de este tema son bien recibidas, al menos en redes sociales.

No quiso restarse de entregar su parecer acerca de la banca de la Selección Chilena la exconductora de televisión Marcela Vacarezza. Pero el nombre que propuso para reemplazar al cordobés no fue del agrado de los cibernautas. La psicóloga señaló, a través de su cuenta de X (otrora Twitter), nada menos que a Iván “Bam Bam” Zamorano.

“Si queremos clasificar al mundial nos falta identidad, amor por La Roja, manejo de camarín. Siempre lo he pensado y creo no equivocarme. Me gustaría ver a un histórico de la selección @bambam9oficial #llegoelmomento”, manifestó en la red social la esposa de Rafael Araneda.

“A la cocina”

Si bien algunos usuarios de X fueron respetuosos en los comentarios y le hicieron notar a Marcela que el histórico delantero de la Roja fue un tremendo jugador, pero nunca ha destacado ni se caracteriza por poseer buen nivel como director ténico de equipos, otros prefirieron hacer gala del ingenio e ironía en burlarse de Vacarezza.

“A la cocina...ah, no, verdad que tiene nana. Al Mall a gastar plata!”, “Marcela, dediquese hacer las cosas de la casa mejor”, “La famosa “sicóloga” de Pelotillehue, con permiso de Condorito, por algo jamás ha ejercido”, “Standapera”, “Señora, acuéstese”, “Señora ...’déntrese’”, son sólo algunas de las reacciones.