Doctora comparte los motivos más raros por los que la gente va a urgencias

Una doctora compartió a través de su cuenta en TikTok cuáles son los motivos de consulta más raros o curiosos por los que la gente va a emergencia y las razones que expuso son tan poco comunes, que se traducen en casos insólitos, que desataron las risas de miles de usuarios en esta red social.

Normalmente, las personas van a la emergencia de un centro de salud por heridas de accidentes, cuadro virales, gripales, dolor fuerte en alguna parte del cuerpo y similares. Sin embargo, los motivos expuestos por esta especialista asombraron a muchos y por eso, su publicación es viral con miles de reproducciones, más de 32 mil ‘me gusta’, más de tres mil guardados y decenas de comentarios.

A través de su cuenta @dra.enapuros, la doctora tituló su video: “Motivos de consulta curiosos en URG” y contó que consiguió estas causas para ir al médico, mientras revisaba fotos”.

“Revisando fotos he encontrado estos motivos de consulta”, dijo la doctora, quien agregó que “me ha dado mucha nostalgia encontrarme estas fotos. Habían días muy divertidos en urgencias”.

Uno de los motivos de urgencias que mostró fue: “Se ha pisado el pene”. Otros son: “Ingesta de macarrones de colorines”, “nerviosismo y un yo-que-se-que-se-yo”, “esta mañana lo ha deslumbrado un coche”, “apetito sexual desenfrenado”, “tiene una cosa encima de ella”, “refiere haberse tragado una pulga de perro en la Coca-Cola” y “está nervioso porque se le ha cerrado la puerta de casa”.

Reacciones

Motivos curiosos de urgencias (Foto: Captura TikTok @dra.enapuros)

Como era de esperarse, la comunidad tiktoker no pudo callar ante semejantes causas curiosas con las que se topan los médicos en una sala de urgencia. Muchos reaccionaron sobre el tema.

“Jajajaja, el de la pulga es mejor”, “no me río porque yo una vez fui al médico porque sentía que se me había trabado una cotufa en la garganta y al final nada solo tenía placas”, lo de la pulga jajaja”, “parece chiste, pero es anécdota”, “¿Nadie se está preguntando cómo se pisó el pene?”, “y siempre son los que atienden primero”, “el de la puerta puedo ser yo perfectamente”, son algunos de los comentarios en la publicación de @dra.enapuros.

Una usuaria la criticó por no guardar el secreto profesional y otros le dijeron que mientras no revele nombres, la doctora no está faltando a su ética. Otros más le pidieron saber más, por lo que solicitaron publicar una segunda parte.