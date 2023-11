“Gente malintencionada”: Gala Caldirola denunció que están utilizando su imagen para estafas y el acusado le paró los carros

Gala Caldirola nuevamente ocupó sus redes sociales para denunciar una preocupante situación, y es que una empresa de casinos online estaría utilizando su imagen sin su permiso.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer reveló que se está haciendo un uso indebido de una antigua cuenta de Instagram.

“¡AVISO! Hace un tiempo abrimos @casino.degala junto a otros socios, pero el proyecto era temporal”, partió señalando.

Asimismo, aseguró que “la duración de este casino fue acordado a corto plazo. Esa cuenta de Instagram ya debería haber sido eliminada”.

“Actualmente, yo ya no estoy involucrada y los que llevan las redes están cometiendo un delito y utilizando mi nombre para estafar a la gente ¡NO SE INSCRIBAN!”, les aconsejó a sus 3 millones de seguidores.

Historia de Gala Caldirola | Instagram

La respuesta del casino

Posteriormente, el administrador que maneja el perfil de este casino online en la red social, la cual cuenta con 10 mil seguidores, quiso responderle a la chica reality.

“El casino sigue funcionando normalmente y con más clientes felices. Y no por gente malintencionada que no cumple sus compromisos dejará de hacerlo”, declaró, haciendo alusión a que Gala no cumplió parte del trato con la empresa.