Si evitas estas 20 cosas podrás tener éxito en tu primera cita

En la primera cita todos buscan dar una buena impresión, principalmente si la otra persona gusta mucho. Independientemente, de cómo sea el contacto inicial, al momento de salir por primera vez con el fin de conocerse para algo más que una amistad, siempre hay cierta presión por las ganas de querer quedar bien.

Hay actitudes y comportamientos que pueden arruinar una primera cita. La idea es evitarlos para tener el mayor de los éxitos posibles. El portal Mejor con Salud presentó el tema, presentando cuáles son las 20 cosas que hay que evitar para que todo salga bien en la primera cita.

¿Qué debes evitar en tu primera cita?

Primera cita. Foto: vía Getty Images

1. Llegar muy tarde: la impuntualidad es un defecto. Es de mala educación hacer esperar a los demás, hay que tener en cuenta que a nadie le gusta esperar, así que llegar tarde ya es un punto menos.

2. Mirar el celular en exceso: no mires mucho el celular, si lo haces puede ser una señal de que estás restando interés a lo que el otro dice. Acuérdate que una de las normas de cortesía es mirar a la persona con quien se habla, ni incumplas esto por mirar tu teléfono.

3. Hablar de tu ex: hablar del ex es de las peores cosas que se pueden hacer en una primera cita. Se supone que si sales con alguien es para conocer a esa persona y no para traer a coalición el pasado. Eso podría interpretarse como que no has superado a tu ex y que todavía no estás dispuesto a comenzar de cero con otra persona.

4. Acudir desarreglado: la apariencia es importante en una primera cita y es el primer punto de atracción en una pareja. Una apariencia desaliñada puede evidenciar problemas interiores y todos quieren a alguien estable que se vea presentable.

5. Hablar de casamiento e hijos: muchos tienen el sueño de casarse y tener hijos, pero no es un tema para conversar en una primera cita porque la otra persona podría sentirse presionado o presionada, lo que podría hacer que huya para una próxima oportunidad.

6. Ir al cine o al teatro: no es bueno ir al cine o al teatro, porque se supone que la idea en una primera salida es hablar para conocerse. Sólo conversando, podrán mirarse a los ojos, conectarse y avivar la llama del amor. Si van al cine o al teatro, estarán uno al lado del otro, pero con las miradas y el enfoque en la función.

7. Comer platos fuertes: no es bueno comer platos fuertes, porque lo que menos se quiere, es que algo caiga mal al estómago y haya flatulencias o ganas de ir al baño. Se recomienda evitar comer comidas picantes, pescado, ajo o cebolla, estas últimas no hacen agradable el aliento y afectará si se hablan de cerca.

8. Apurarse con el sexo: actualmente, no hay tabú con tener sexo en los primeros encuentros, pero hay que comprender el contexto y también el deseo del otro, porque si las ganas no son compartidas, podrías ahuyentar a tu cita.

9. Enfatizar en las creencias personales: no es recomendable ser enfático con creencias personales, ya que el otro podría sentirse presionado. Una cita no es un debate para ver quién tiene la razón sobre temas específicos, sino que es para conocerse.

10. Hablar de tragedias familiares: hablar de tragedias puede ser contraproducente, ya que no se está en una terapia, sino en una cita.

11. Quejarse todo el tiempo: la queja cansa al interlocutor. Quejarse todo el tiempo da la idea de alguien apesadumbrado que agota por su actitud negativa ante la vida. Todos quieren estar con alguien positivo que contagie por su buena actitud.

12. Hablar mucho de uno mismo: si hablas mucho de ti mismo, podrías verte como alguien egocéntrico.

13. No preguntar nada interesante: es bueno hacer preguntas para reflexión, pero debes saber tener el equilibrio, ya que no estás en un interrogatorio.

14. Mencionar el dinero con frecuencia: hablar ostentando el dinero puede dar una imagen de ser vanidoso.

15. Exagerar o fingir: no hay que exagerar sobre situaciones, ni fingir. esto siempre se nota y te hará ver como una persona falsa.

16. Ser desagradable con los modales: la educación ante todo. Comer haciendo sonidos con la boca, hablar con la boca llena, no aplicar las normas de cortesía, pueden arruinar una primera cita.

17. Hacer hincapié en las debilidades: no hay que hablar mucho de las debilidades, ya que daría la impresión de inseguridad.

18. Presionarse demasiado: no te presiones demasiado por la primera cita. Relájate y piensa que es sólo un momento para compartir, si resulta, bien; y si no resulta, es porque no eran el uno para el otro. Si no eran el uno para el otro, entonces está bien porque esto significa que vendrá algo mejor. No te estreses, sé tú mismo y disfruta.

19. Ir solo a lugares clásicos: no te conformes con la típica salida a restaurantes o cafés. Cada vez está más de moda ir al parque, a jugar bolos, cavas de vino, entre otros.

20. Pagar por ser hombre: muchos piensan que quien debe pagar es quien invita primero, esto quita la responsabilidad del pago al hombre.