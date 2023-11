“Tuve que meter mis expectativas al bolsillo”: Natalia Rodríguez contó detalles sobre sus primeros días como mamá

Natalia Rodríguez, más conocida popularmente como Arenita, compartió los detalles de cómo ha cambiado su vida tras el nacimiento de su primera hija, Luisa.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer se ha dedicado a contar varios momentos de esta nueva etapa, y ahora, reveló que los primeros días de maternidad no han sido nada fáciles.

El tema surgió cuando uno de sus seguidores de la plataforma le preguntó sobre cómo se ha llevado con la lactancia.

“Ha sido todo un tema. Al principio no me salía leche y la niña estaba hambrienta. Después me rompió los pezones, le di fórmula. Después intenté extraerse leche con el extractor, usé pezonera y ahora va mejor. Estoy mezclando lactancia materna con fórmula y sacándome leche también”, escribió Natalia.

Eso sí, aseguró que “la niña ha subido de peso y está bien y eso es lo importante. Así que tuve que meter mis expectativas al bolsillo”, confesó.

Posteriormente, comentó que ha sido lo más complejo en el proceso de post parto: “Todo, la lactancia, levantarse por las noches, no tener tiempo para ti, el cansancio, no salir de casa, las coceduras. El cóctel de hormonas te ponen triste a veces, el cuerpo post parto y el ser muy dura contigo misma y culparte por todo lo que no sale como querías”, confesó.

Finalmente, Natalia Rodríguez afirmó que su vida dio un giro en 180 grados, por lo que está “descubriendo quien soy, nuevamente”.

Historia de Natalia Rodríguez | Instagram

