Irina Karamanos defendió con todo a periodista que estaba siendo lapidada por lanzar pregunta “farandulera”

Hace pocos días difrentes medios y los propios involucrados confirmaron la noticia: Irina Karamanos y el presidente Gabriel Boric habían terminado su relación amorosa. El tema es que pocos imaginaron que la ministra Camila Vallejo tuviera que enfrentar una pregunta relacionada al tema cuando estaba en un punto de prensa en La Moneda.

Todo ocurrió el viernes recién pasado, cuando una reportera le solicitó a la vocera de Gobierno describir a Irina “en una palabra”. Pero Vallejo respondió diciendo que el Gobierno ya había realizado “una valoración política” de Karamanos.

En concreto, la periodista dijo: “Yo no quiero entrar en la polémica de la separación del Presidente con Irina, sino en perfilarla. Para usted que la conoce, cómo describiría a Irina en una palabra y qué representó al menos en el tiempo que estuvo en el Gobierno”.

Tras escucharla, la ministra de estado expresó: “¿Sabe qué? Yo sé que tiene que hacer esa pregunta pero, creo que no corresponde entrar más allá de las valoraciones que una pueda tener en el contexto que se hace esa pregunta... creo que no corresponde por parte de nosotros emitir opiniones o juicios al respecto”.

De inmediato, algunas voces del sector oficialista acusaron a la comunicadora de querer “farandulizar” con el tema. Y de hecho, no faltaron quienes llegaron a decir que la reportera estaba “carente de neuronas”, como lanzaron en Instagram.

Periodista Periodística: “Como describiría a Irina en una palabra”



Qué vergüenza 😳 pic.twitter.com/JWM4i386rH — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) November 18, 2023

La inesperada defensa de Irina

Claramente la alusión a Irina molestó a varios, pero más sorprendente fue la reacción de la propia aludida, quien no se quedó callada tras enterarse del trato que le dieron a la reportera.

“A ver, ¿cuánto vale una critica al periodismo si vamos a culparlos incluso cuando no es justo? Aquí más encima se dice que no tiene neuronas, súper ofensivo. Yo veo a una periodista tratando de hacer una pregunta que no sea sólo farándula , en un contexto en que en la tele puro muestran farándula, así que mis respetos a ella”, lanzó de entrada la ex pareja del presidente Boric, tal como consigna La Cuarta.

Incluso, Irina Karamanos hizo saber que al menos para ella, la pregunta no fue “farandulera” como muchos estaban acusando en redes sociales.

“Cuando es farándula los periodistas solo preguntan por lo personal. En cambio, la pregunta de la periodista justamente se sale de lo farandulero, de la vida privada. La periodista pide una respuesta política, y no la recibe. Por último y para contestarle: sí, el año pasado hubo un trabajo de reordenar poder en ese lugar del Estado, porque a las primeras damas se les daba daba mucho poder simbólico y privilegios sin ser electas con votos. Más que un legado fue una acción política que duró un año y se armó en base a nuestro proyecto feminista y democrático”, finalizó Karamanos.