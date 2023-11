¿Volvieron?: Daniela Aránguiz publica romántica foto junto a Luis Mateucci fuera del encierro de ‘Tierra Brava’

Aún no aparece en el reality ‘Tierra Brava’ (Canal 13), pero Daniela Aránguiz no solo habría sido eliminada y de vuelta en su vida santiaguina, sino que además estaría retomando su relación Luis Mateucci, o eso es al menos lo que da a entender la foto que acaba de publicar la ex chica Mekano.

Según revelaron solo ayer en el programa Sígueme de TV+, Aránguiz habría estado tres y no dos semanas en la casona peruana, como se había especulado en la previa a su ingreso a Tierra Brava.

Dentro del encierro, Daniela Aránguiz habría demorado tres días en perdonar a Luis Mateucci, quien habría estado bien cariñoso con La Chama.

¡Tres días! Señora, se demoró Daniela Aránguiz en perdonar a Luis Mateucci. Y mucha razón tiene nuestra conductora al decir que Luis Mateucci se demoró cero segundo en perseguir a Daniela Aránguiz”, reveló Daniela Campos en el programa farandulero de TV+.

Puro amor en Instagram

Por alguna razón, ya fuera del encierro, la ex del Mago Valdivia decidió publicar una foto donde aparece muy acaramelada con Luis Mateucci.

En la foto donde aparecen muy juntitos y que fue subida a sus historias de Instagram, se puede escuchar la romántica canción “Por primera vez”, de Camilo y Evaluna.

Claramente esta pareja aún está escribiendo una historia y este solo parece ser el inicio de algo más.