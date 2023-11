“No sé en qué minuto pasaron esos 12 años”: Maura Rivera subió tiernas imágenes de su hijo y le escribió un especial saludo de cumpleaños

Maura Rivera aprovechó el cumpleaños número doce de su hijo para subir unas tiernas imágenes y dedicarle unas tiernas palabras en este especial día.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la exchica Rojo escribió un mensaje al pequeño Mark y adjuntó fotografías de todas las etapas de su retoño, desde que era un bebé hasta el día de hoy.

“Un día como hoy, hace 12 años los angelitos me bajaron este lindo niño a la tierra. Es mi rey, es mi niño hermoso, no sé en qué minuto pasaron esos 12 años tan rápido. Te seguiré cuidando, estaré ahí para lo que necesites, espero nunca fallarte y me encargaré que seas muy pero muy feliz siempre”, expresó la bailarina.

Finalmente, Maura escribió: “Feliz cumpleaños mi vida que este nuevo año venga llenito de buenos momentos para ti. Te amo por siempre”.