Danna Paola habla en inglés y la critican por su pronunciación: hasta la comparan con Eiza González

Danna Paola es indiscutiblemente una de las artistas más completas del momento, con una sólida carrera que ha construido desde los 5 años, cuando estelarizaba las telenovelas infantiles con mayor rating en la televisión y hasta hace unos años, cuando saltó a la fama internacional con un icónico papel en la serie Élite.

Ahora, ella ha estado enfocada al cien por ciento en la música, sorprendiendo a todos con un radical cambio en todos los sentidos bajo el argumento de que siempre estuvo atada y que es ahora cuando está siendo más auténtica que nunca.

Todo bien por supuesto pero en redes sociales no ha dejado de ser comidilla de internautas que sólo han estado al pendiente de cuándo se equivoca o rompe con sus expectativas.

Danna Paola Videos de la cantante hablado inglés se han viralizado y convertido en objeto de burla (Instagram)

Fue así como un momento durante la celebración de los Latin Grammys 2023 en Sevilla, España, la llevó a ser viral y no precisamente por las mejores razones.

Danna Paola es criticada por su pronunciación en inglés

La intérprete de Mala Fama acaparó los reflectores durante la gala, convirtiéndose en la presentadora estrella. SIn embargo, fue en un momento durante la alfombra roja previa por el que terminó volviéndose viral pues aparece siendo entrevistada por la revista Rolling Stone en inglés.

“Estamos aquí con la única e innigualable Danna Paola”, dice la reportera en inglés, a lo que la cantante responde en español, con una gran sonrisa, “cómo estás”. La reportera le responde en español que todo bien y al preguntarle a ella, comenzó a responder en inglés. “Bien, a little nervous I’m hosting this night (bien, un poco nerviosa, estoy conduciendo esta noche)”.

La reportera le pregunta que cómo es la preparación de una conductora a lo que Danna responde: “just having fun, having a good time, passion, love, music, friends and of course a little I don’t know, spicy . A little mexicana (sólo divertirse, pasar un buen rato, amor, música, amigos y por supuesto no sé, un poco de picante. Un poco de mexicana)”.

Danna también fue cuestionada por su tour, tema que del que le emocionó hablar. “Terminé mi tour en los estados unidos, la mejor experiencia, fue mi primer tour”, dijo en inglés.

Mientras la entrevista parecía marchar bien, la cantante comenzó a mezclar español e inglés (coloquialmente conocido como spanglish), algo que suele hacer en repetidas ocasiones y lo que hizo que muchos la criticaran. La reportera hizo preguntas sobre cómo entrena su voz para que suene tan potente y Danna respondió:

“Por example (por ejemplo)” -a lo que la reportera corrigió “for instance”- “I’m allergic para el aire acondicionado y well just juice, i don’t know, water (soy alérgica al aire acondicionado y bueno, sólo jugo, no sé, agua)”.

¿Por qué comparan a Danna Paola con Eiza González?

Si bien esto sucedió hace unos días, el momento ha estado circulando en redes sociales pues las críticas no paran e incluso algunos la comparan con Eiza González, argumentando que “ella sí habla inglés”.

“Tanto que se jacta del inglés, pensé que lo dominaba como Eiza”; “Ella se la vive hablando spanglish y cuando le toca hablar completo qué pronunciación tan mala tiene”; “Ohh yo si pensaba q hablaba súper inglés y que por eso siempre habla en spanglish”; “Kheeeee? Cómo que Danna Paola no tiene su inglés fluido”; “Si es complicado para ella, por qué no respondió en español”, se lee.

Por supuesto muchos salieron en su defensa, pues entre los nervios y que no es su idioma nativo, es normal que uno olvide ciertas palabras y que no sea una pronunciación perfecta.

“Yo viendo que la critican por qué se le olvidó una palabra en inglés como si los que la critican fueran expertos hablando inglés”; “Ella habla sumamente bien el ingles, supongo que estaba nerviosa. O su cabeza estaba en otro lado”; “Por favor, que los que esten aprendiendo idiomas no se metan esa inseguridad, siganlo practicando y hablen spanglish como quieran”, expresaron.

Lo cierto es que el inglés de Danna no es en absoluto mediocre e incluso una Eiza González que ha sorprendido con su excelente pronunciación del inglés, es criticada “por presumir” y hasta la llaman “ridícula”. La lección es que ambas son mujeres exitosas y poderosas que han puesto en alto el nombre de México y nunca nadie estará de acuerdo con nada así así que ellas no pierden tiempo con los haters.