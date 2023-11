Esposo que le fue infiel a su mujer con su suegro rompió el silencio tras polémica: “ahora nadie ve ambos lados”.

Una polémica infidelidad se hizo eco a nivel internacional. El insólito caso sucedió en Araraquara, Brasil, donde un hombre le fue infiel a su esposa con su suegro. El insólito hecho se viralizó en las redes sociales, debido a que Cecilia Oliveria, víctima del engaño, los expuso en las plataformas digitales y en el barrio donde residían. Hace poco, su pareja rompió el silencio y dio una explicación de lo que habría sucedido.

Recientemente, el periodista Kleiver Arcaya armó un hilo en la red social X (antes Twitter) en el que difundió información extra sobre el caso que atrapó a miles y miles de usuarios no solo en Brasil sino en el mundo.

Mostró las diferentes versiones que están circulando horas después de que se conociera el caso:

“Camila Oliveira difundió por Facebook las imágenes y videos de las relaciones íntimas que tenían desde hace dos años”, escribió para poner en contexto la historia el mencionado periodista. Ese habría sido el punto de partida después de descubrir la infidelidad.

🧵 Hilo del caso de la mujer que descubrió que su esposo y su padre son amantes.



Ocurrió en la ciudad brasilera de Araraquara, una mujer descubrió en el celular de su padre, chats e imágenes sobre la relación amorosa de su progenitor con su marido.

Publicó varios videos entre el yerno y el suegro en un motel, en el que quedarían realmente comprometidos en el caso. Al parecer, Juninho hizo un descargo a través de las redes sociales en el que explicó que él fue amenazado y sometido a esa situación.

Sus declaraciones

Juninho Virgilio escribió en un posteo: “Me sigue amenazando esta desgracia. Él me siguió ese día, o creen que yo me quedaría así de tranquilo. (...) El que quiera saber la verdad de lo que realmente está pasando, tan mal que me hizo (...) ¿Creen que alguna vez aceptaría este tipo de cosas? Ahora nadie ve ambos lados parece ser”.

Asimismo, otras versiones también indican que el suegro luego fue a amenazarlo y le incendió el auto, aunque también circuló el rumor de que fue Camila.