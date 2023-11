“Te vamos a sacar la chu... si lo sigues agarrando pa’l we…”: Palta Meléndez recordó la vez que lo detuvieron por imitar a Augusto Pinochet

En una reveladora entrevista en “El Purgatorio”, Juan Carlos “Palta” Meléndez rememoró con detalle el día en que estuvo detenido por imitar al dictador Augusto Pinochet durante una rutina humorística. El popular comediante compartió la anécdota en el reciente capítulo del programa de Canal 13.

Meléndez describió el momento en que Alvaro Corbalán, exagente de la dictadura, lo detuvo mientras actuaba en un lugar llamado Conffeti. Durante su actuación, en plena calle República, Corbalán apareció acompañado de tres autos, uno de los cuales lo llevó directo al cuartel.

“Estaba actuando y justo llega él, en medio de mi actuación, y empecé a contar un chiste de Pinochet delante suyo”, partió relatando.

“Voy pasando por la calle República (...) Salen de una casa tres autos y en el auto del medio iba Corbalán y me mira con los lentes levantados (...) Ahí llega otro auto, me agarran, me meten dentro, dan una vuelta a la manzana y me meten al cuartel”, añadió el comediante.

Palta Meléndez confesó que, aunque no sufrió maltrato físico, estuvo detenido durante todo el día como consecuencia de su osadía humorística.

“Yo creo que fue una broma, no me pegaron, no me hicieron nada, pero estuve encerrado todo el día. Esto fue como a las 11 de la mañana, y me soltaron como a las 11 de la noche”, compartió el humorista.

Finalmente, Meléndez relató que si bien no pasó mayor tiempo detenido ni vivió otras agresiones, antes de soltarlo fue advertido: “Luego apareció un gorila grande, me agarró y me remeció y me dijo ‘mira conche... te vamos a sacar la chu... si sigues agarrando pa’l webeo (sic) a mi general’... Y me soltaron”, cerró.