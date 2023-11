La Vega reaccionó a mujer que fue a comprar con guardaespaldas: “Mejor use su dinero en abastecerse”

Si quería llamar la atención, lo logró, porque el video que muestra a una mujer que contrató un guardaespaldas para asistir a comprar a la Vega Monunmental de Concepción logró que el mismo recinto reaccionara y emitiera un contundente comunicado a través de redes sociales.

En la misiva que aparece publicada en Instagram la llaman a “gastar su dinero en abastecerse” de productos y no en seguridad.

Esto luego que la joven se hiciera viral en TikTok, donde compartió la experiencia y dijo sentirse “segura en todo momento”, argumentando que la medida fue motivada porque “la vida es muy corta y frágil como para no invertir en seguridad”, tal como consignó 24 horas.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Tendrá paciencia para ir a mall chino?”: Joven se vuelve viral por contratar a guardaespaldas para ir a La Vega de Concepción ]

“Queremos recomendarle que no gaste su dinero en guardaespaldas, porque en Vega Monumental no los necesita. Acá puede comprar, estacionarse y vitrinear segura. Mejor que lo use en abastecerse con la mayor variedad y calidad de productos que ofrecen nuestros arrendatarios, con los precios más convenientes de la región”, escribieron en el comunicado de la Vega Penquista.

Además, afirmaron que “para Vega Monumental la seguridad es prioridad, y por eso hemos invertido en una de las mayores centrales de vigilancia de la región, con cerca de 200 cámaras de precisión en el recinto, monitoreo experto 24/7, equipos, vehículos y una mayor dotación de guardias certificados y con capacitación permanente”.