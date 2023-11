Tras rehusarse a pagar manicura, mujer mordió a empleada de spa: la llaman “Lady Mordidas”

Un momento insólito se vivió recientemente en un spa en Tlalnepantla, Estado de México, cuando una clienta intentó escapar para no pagar una manicura y atacó a mordidas a una de las empleadas.

El periodista Osvaldo Müller informó que la mujer -identificada con el nombre de Edith- y su hija llegaron al local D’ uñas Santa Mónica, ubicado en Las Margaritas, para hacerse las uñas de acrílico.

De acuerdo al comunicador mexicano, las manicuristas terminaron primero el servicio en la joven, quien salió del establecimiento y esperó a su madre en el carro en el que habrían llegado juntas.

En cuanto finalizaron el procedimiento en Edith, la agresora se mostró muy molesta con el resultado y expresó descontento con el servicio recibido antes de marcharse del salón sin pagar.

Así fue el ataque de “Lady Mordidas” en un spa en Tlalnepantla

Una de las empleadas decidió seguir a la usuaria y pedirle saldar la deuda por ambas manicuras, pero ella se negó y la atacó. En el forcejeo, la mujer mordió el brazo de una de las trabajadoras.

“La policía llegó hasta el lugar y no es para menos pues Edith le arrancó un pedazo de piel a esta empleada que fue a ganarse la vida”, explicó Müller en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Al final, el reportero aseguró que eventualmente accedió a pagar, pero al momento de pasar su tarjeta no tenía fondos. “Ella decía que tenía muchísimo dinero, que era muy influyente”, apuntó.

“Hizo el ridículo y tuvo que llamarle a un familiar para que la fueran a rescatar”, reveló. Por último, advirtió: “Tengan mucho cuidado porque dicen que es el modus operandi de esta mujer”.

El informador bautizó a la agresora como “Lady Mordidas” por el ataque protagonizado, un apodo del que rápido se hicieron eco los usuarios en redes sociales al comentar sobre el inédito suceso.

“Así es el modus operandi de mucha gente, salen con que no les gustó y no quieren pagar”, comentó un internauta. “Y no pasó nada. Quedo impune... Ojalá y las autoridades hagan algo”, dijo otro.