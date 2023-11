¿Se preocupó?: Sebastián Ramírez alzó la voz ante rumores de embarazo de Cony Capelli

Sebastián Ramírez no se quedó callado ante los rumores de un supuesto embarazo de Cony Capelli, al interior del reality Gran Hermano de Chilevisión. De hecho apareció en sus redes sociales refiriéndose a la conversación de la concursante y los miles de comentarios que aparecieron en el ciberespacio.

Cabe señalar que durante la última jornada corrió fuerte un video donde aparece la bailarina con Vivi dentro del encierro, ahí conversaban de lo que parecían ser sospechas al respecto.

“¿Por qué estoy tan hinchada? Estoy preocupada”, comentó Capelli, a lo que Viviana Acevedo le recomendó: “Pero anda a pedir uno (test de embarazo). Mejor sal de la duda”.

No faltaron quienes de inmediato dijeron que esto se trataba de un embarazo con todas sus letras y le preguntaron a Sebastián que opinaba de esto.

El hombre ocupó sus mismas redes sociales para responder y subiendo un video dijo: “Está saliendo pura mierda de nuevo. Están inventando que la Cony está embarazada, y ella también está hablando cosas”, dijo de entrada en el registro.

Aunque desde Chilevisión no se han referido a este tema, porque acaba de ocurrir, el ex participante y ex “amigo con ventaja” de Cony aseguró que acá no hay embarazo, ya que se comunicó con los productores del programa.

“Hablé con producción, así que todo bien. Ni ‘mini Juan Román’, ni ‘mini nada’…”, aseguró, descartando que estemos frente al primer bebé reality de la historia chilena.

“Paren por favor. Está todo, todo bien. No pasa nada. Más respetos, y gracias por su preocupación”, cerró Tatán en el video.

