“U. De Chicle”: las hilarantes burlas que dejaron las redes por error en gráfica de la tabla del campeonato en Canal 13

El campeonato de fútbol nacional está al rojo vivo. Quedan dos fechas y tres candidatos al título, con primer opción está Cobresal, seguido por Colo-Colo y Huachipato. Es en ese contexto que todos los noticieros analizan la tabla de posiciones para ver las posibilidades que tienen los clubes de coronarse monarcas o ir por los campeonatos internacionales.

Y fue en Canal 13 donde la gráfica de la tabla le jugó una mala pasada, ya que en vez de Universidad de Chile, decía: U. De Chicle”.

Esto obviamente fue captado de inmediato en las redes sociales y con la rapidez del chileno, comenzaron a surgir los memes y las graciosas frases, incluso, de hinchas azules.

U. De Chicle pic.twitter.com/3NUyd7z8er — Chilean Premier League (@AbranCancha8) November 28, 2023

Las reacciones

Ante el error de tipeo, los cibernautas con su velocidad, lanzaron graciosas frases: “Estirando su permanencia en la A”; “Oyeee!! No molesten al equipo que será la Mitad+1 el domingo”; “Oyeee!! No molesten al equipo que será la Mitad+1 el domingo”; “Oyeee!! No molesten al equipo que será la Mitad+1 el domingo”; “Debe ser por qué viven “estirando” lo del estadio propio”.