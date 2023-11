“Punto, set y partido para la ministra”: Camila Vallejo le respondió a usuario de “X” que la criticó por atenderse en “clínica”

Un usuario de “X” criticó con todo y más a la ministra Camila Vallejo, tras creer que la vocera se atendía en una clínica privada, pero salió totalmente para atrás y de hecho, cerró su cuenta de la red social. “Yo me pregunto ¿por qué la ministra no se atiende en hospital publico como la mayoria de chilenos lo hace?”, comenzó a despotricar.

“¿Por qué abogan tanto por la salud pública cuando jamás la utilizan? En la foto está en la clínica Las Condes, ¡LAS CONDES! ¡son muy caras de raja manga de zurdos empobrecedores!”, terminó de escribir, junto a la foto de la ministra.

Pero Vallejo se tomó un par de segundos para responder y la verdad es que lo dejó en el suelo. ¡Señor, es público! Que bueno en todo caso que crea que la Casa del Donante se parece a una clínica privada. Aprovecho de invitarlo a donar sangre también, aunque espero que no envenene como sus comentarios”.

Tuit de Camila Vallejo Captura X

Cibernautas aplaudieron respuesta de la ministra

Si bien muchos la criticaron por contestarle al usuario y no preocuparse del país, otros destacaron la respuesta. “Eso es ministra Vallejo Actitud Muy bien! Alguna vez que le tapemos la boca a los ultrafachos”; “Ministra, la idea era contestarle, no humillarlo”; “Excelente comentario ministra. Dejar en claro que lo público siendo del estado es bueno. A veces las mentes pobres no salen más allá de sus absurdos y quieren ahogar a más personas en sus delirios. También espero el mismo reflejo en regiones”; “Punto, set y partido para la ministra”, son algunos de los mensajes.