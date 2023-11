“Tuve que pedir que me prestaran”: Paula Pavic contó “manipulación económica” de Marcelo Ríos

Paula Pavic, reveló su presente económico tras el quiebre matrimonial con Marcelo Ríos, tras 16 años de relación, 14 de ellos casados, confesando que incluso tuvo que pedir dinero prestado puesto que sufrió “manipulación económica”.

Según reveló, los problemas comenzaron cuando ella quiso emprender y desarrollarse laboralmente, luego de dedicar su vida al cuidado de los cinco hijos que tienen en común.

“Siempre tuve todo lo que quise, pero nunca lo tomé como que era mío. Entonces vi el tema del emprendimiento y me encantó”, pensó como una manera de obtener una fuente de ingresos debido a su propio esfuerzo.

“Mi sueño era regalarle a Marcelo un Lamborghini...realizarme como persona y aportar en la casa”, pero tuvo resistencia de su exmarido, a quien no le gustaba que participara en eventos ni se “empoderara”.

Paula Pavic contó manipulación de Chino Ríos

Por este motivo, cuando se separaron, Marcelo Ríos comenzó a exigir un detalle de los gastos, o sino le negaría el dinero.

“El mes pasado me dijo que si no le daba un detalle de todos los gastos, no me iba a pasar la plata. Le hice un detalle a grandes rasgos de lo que se pagó, y me dijo que no, que quería más detallado. Ahí me di cuenta de que no iba a caer en esa manipulación de ‘voy a hacer lo que quieras, porque necesito tu plata para pagar las tarjetas’”, reveló.

Producto de ello contó que “no sé lo que va a pasar con mi crédito en Estados Unidos. Tuve que pedir que me prestaran para poder pagar eso mientras”, consignó La Cuarta.