El curioso ataque de un ave a esta influencer, le pudo haber herido un ojo

Las redes sociales son testigos de momentos extraordinarios, y recientemente un clip de apenas unos segundos se ha vuelto viral, capturando el impactante encuentro entre una joven influencer y un ave, desencadenando una experiencia que ella describe como “una de las cosas más traumáticas” de su vida.

En el video, la joven aparece corriendo cuando un ave impacta directamente contra su rostro. La breve secuencia adquiere un cariz escalofriante cuando se reproduce en cámara lenta, revelando que el pico del ave penetró en el ojo de la mujer, creando una escena que rápidamente se convirtió en viral.

Al ver la grabación quedó “traumatizada”

Visiblemente afectada, compartió sus sentimientos y la experiencia aterradora en sus redes sociales: “Ésa es probablemente una de las cosas más traumáticas que me ha pasado jamás. 1, tengo miedo de los pájaros. 2, literalmente me entró en el ojo. De hecho, no me di cuenta de que me había entrado en el ojo. Pensé que simplemente me golpeó en un lado de la cara hasta que miré el video y quedé traumatizada y literalmente me sentí mal”.

La sinceridad de la influencer al compartir su experiencia resonó entre sus seguidores, generando una oleada de reacciones y comentarios de apoyo. Algunos expresaron su empatía ante el impactante incidente. Este incidente no solo destaca la naturaleza impredecible de la interacción humana con la fauna, sino también cómo las redes sociales pueden convertir eventos cotidianos en momentos virales que capturan la atención global.

La influencer, a pesar de la experiencia traumática, ha logrado conectar con su audiencia de una manera única, recordándonos que la autenticidad y la empatía son elementos fundamentales en el tejido de la interacción en línea. “A mí me impresionó, pensé que le había dañado el ojo, tremendo”, “En mi ciudad hay un pájaro que dicen que si lo miras a los ojos te los arranca. Mucha gente creé esa creencia (yo a veces). Pero ahora si la creo”, “recordé ese dicho “cría cuervos y te sacarán los ojos...”, se puede leer entre los comentarios por parte de los usuarios.