Mujer rompe en llanto y llora desconsoladamente porque cumplirá 35 años: “No sé qué hice con mi vida”

Una influencer argentina se volvió viral a través de las redes sociales luego que reflexionará entre lágrimas sobre su vida, debido a que está cerca de cumplir 35 años. El hecho fue dado a conocer a través de un video que generó revuelo entre los usuarios.

En el registro que se viralizó a través de TikTok, Sol Gaschetto conversa con su pareja, el comediante Darío Orsi, en donde le confiesa su temor a envejecer.

En ese sentido, la mujer indica que no sabe que ha hecho con su vida durante todos sus años, afirmando que ya está en la mitad de su vida.

“No sé qué hice con mi vida gordi. ¿En qué se me va la vida? Es que no entiendo, estoy más cerca de los 40 ya que de los 30. ¡Estoy en la mitad de mi vida!″, expresó en el video.

Ante esta situación, su pareja intentó calmarla y le entregó todo su apoyo, señalándole que “estás en la mejor edad”.

“Yo me siento muy bien, pero yo siento que tengo veintipico, no casi 40, ¿entiendes?”, afirmó la mujer. “¿Y cuál es el problema? Estás hermosa mi amor. Nunca te vi más hermosa, más talentosa, más todo”, le respondió su pareja.

Las reacciones al video

En TikTok, varias mujeres le manifestaron su respaldo a la influencer y algunas se sintieron identificadas con las palabras de ella.

“Estoy en la crisis de los 25 años, mi mamá me pide nietos y yo ni pareja tengo”, “Tengo 33 y siento que si quedo embarazada mi mamá me va a retar”, “31 a punto de 32 y siento que ya perdí mis mejores años” y “nadie habla de lo frustrante que es sentir que nuestra vida nos pasó tan rápido que sentimos que no hemos vivido lo suficiente para lograr todo”, fueron parte de los comentarios.