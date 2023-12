“Eres tú el que después de tres piscolas...”: “Experto en reality” respondió sin filtro a Sebastián Ramírez

Todo este asunto partió hace un par de días cuando Sebastián Ramírez no apareció en la final de Gran Hermano. Muchos empezaron a especular sobre su ausencia y nadie sabía las verdaderas razones hasta que el propio aludido explicó sus razones a través de una historia de Instagram.

“Chiquillos, yo no fui a la cuestión porque a mi no me gusta la tele, a mi me gusta si es que me pagan, cachai (sic). Entonces, si no me pagan, no voy. Es eso, me da lo mismo”, dijo en un video que lanzó en sus historias de Instagram.

El tema es que además hizo un feroz descargo contra Francisco Halzinki, más conocido como el “Experto en Reality”, quien ha sido panelista de diferentes espacios de espectáculo, sobre todo los relacionados con Gran Hermano. De hecho, Ramírez lo acusó de dar falsa información sobre él.

“Siempre habla mierda de mí. Me tiene una mala hue***, el experto en tul*** (...) ¿Cómo se llama? Él que se las cree que es experto en reality, y tan experto, que nunca ha entrado a un reality. Entonces, cómo se hace llamar experto en reality. Es experto en hue***. Que paja hue***”, dijo Sebastián evidentemente enojado.

La respuesta de Halzinki

Anoche apareció Halzinki subiendo diferentes historias a su Instagram, donde primero da a entender -con una serie de videos- que claramente se dio por enterado de los mensajes para él que dejó Sebastián Ramírez en sus redes sociales.

El “Experto” estaba celebrando el cumpleaños de Suro Solar, manager de algunos chicos reality que también estaban presentes, según evidenciaban las historias de Instagram que subió. Entre ellos, se podía distinguir a Cony Capelli, Bambino y hasta Viviana, todos ex Gran hermano.

El tema es que -a parte- Francisco subió un extenso comunicado donde aclaró punto por punto cada cosa que ha dicho de Ramírez, desde que este apareció en pantalla y sobre todo con respecto a su participación en Gran Hermano. Incluso, partió asegurando que Sebastián no le caía mal y que, además, “nunca” ha hablado mal de él.

Halsinki no se guardó nada y en siete historias de Instagram le respondió con todo a Tatán.

“Me sorprende el video de poco más de dos minutos en donde de manera explícita, la persona en cuestión me culpa de siempre hablar mal de él, porque le tengo mala, cuando esos dichos se alejan totalmente de la realidad”, comenzó diciendo.

Luego de explicar por qué dijo lo que dijo, el comunicador respondió que “en relación a sus comentarios hacia mí en este video, le respondo lo siguiente: Primero, no necesito entrar a un Reality para ser un experto, tu trabajo es encerrarte, generar contenido y dar que hablar, mientras que mi trabajo es analizar lo que tú y tus compañeros hagan”.

“Esa actitud refleja el estilo habitual que te caracteriza y además demostraste que comprensión lectora no tienes ninguna, con esto puedo volver a lo inicial, no tienes manejo de prensa, porque no te sabes comunicar con palabras, ya que solo utilizas ataques” agregó.

Luego de haber explicado que todo esto se trata de trabajar en la tele y estar expuestos, Francisco termina diciendo: “Cayendo un poco en la vulgaridad que tanto te gusta, ¿experto en tul...?, ¿yo?. No soy quién para criticar los gustos de las personas, pero no te reflejes en mí, porque sabes perfectamente que eres tú el que después de tres piscolas se anda ofreciendo, porque cualquier micro le sirve”, lanzó.

“Ojalá te sigan llamando a otros reality, porque ese es tu trabajo y si eso ocurre yo seguiré comentando tu actuar, porque te guste no, también es mi trabajo”, finalizó.

