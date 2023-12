Singular analogía entre Concepción y Santiago se vuelve viral en redes sociales

Un singular video ha causado sensación en las redes sociales en estos días. Se trata de un joven que establece un paralelismo entre su ciudad, Concepción, y la capital chilena, con un ingenio y humor que ha motivado a diversos comentarios.

En la cuenta @clau_flores_b de TikTok se aloja el registro, en el cual el muchacho recorre las calles de la capital del Biobío para manifestar que las críticas a su urbe son infundadas.

Para este efecto, compara su ciudad con Santiago.

“Me da rabia que Conce digan que parece campo. Y la hueá no es así porque Conce es igual que Santiago, pero más chico. Entonces, Conce no es campo. Me da rabia la hueá”, se queja en un inicio.

El video avanza hasta llegar a su climax: “Estos son los gatos de Conce”, asegura y enfoca a tres caballos en el pasto de una vereda, frente a una calle. Es más, se aprecia como una joven alimenta a uno de los equinos.

El registro ingenioso y con buen sentido del humor ya suma más de cien mil reproducciones y ha recibido sobre los 200 comentarios.

“Buenos cortadores de pasto, económicos y orgánicos”, “No contaminan a nivel superior” o “No me quiero imaginar cómo son los caballos en Concepción” son algunas de las reacciones. También quisieron opinar de otras ciudades: “Tranqui, acá en Valdivia también encontramos gatos que hacen muuu”.