¿Con quién fue?: Ignacia Michelson apareció en Roma con coquetos mensajes y sensuales fotos

“Estamos en Roma”, escribió ayer en su feed de Instagram, la ex Gran Hermano, Ignacia Michelson, quien aparecía en una foto muy sentada al lado de una ventana de avión, dando a entender que había llegado al país de las pizzas y las pastas.

Sin embargo, durante la noche empezó a subir fotos y videos a sus historias de la misma red social donde se ve que fue a visitar la bella y famosa Fontana di trevi. Entre todos sus registros se le escucha decir “majestuoso” y también “si no le piden ser su novia en Italia, pues no vale, ¡no vale!”, se le escucha en otro video mientras muestra la polera que usa un desconocido personaje y que reza la leyenda “I love my girlfriend”.

Más historias que subió después dan cuenta de la pieza de hotel donde se hospeda y también que no anda sola, porque exhibió dos mojitos en una mesa, de hecho, en otra historia repostea la foto de @ernest_fontaine y donde además etiquetó a @filippovegga.

Lo cierto es que mal no lo está pasando y ella misma explicó lo que pretende hacer en Italia: “Mis amores, mis reyes bellos, yo ando atómica, sensacional, porque llegué a Roma y fuimos a la Fontana di Trevi, fui a tirar la moneda para tener mucho dinero, porque espero que el 2024 sea el año del money money, por que es lo que necesitamos”, dijo en uno de sus videos.

“Me estoy tomando acá unos mojitos y mañana vamos a ir de shopping un ratito, vamos a ir al Coliseo y después en la noche vamos a ir a bailar tecno, mi parte favorita. Así que nos vamos a pegar una fiesta de aquellas”, aseguró.

Además, subió unas sensuales fotos de ella posando en la famosa Fontana di Trevi donde se le ve liberada y disfrutando de este nuevo viaje.

Historias de Instagram Ignacia Michelson

