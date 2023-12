El motivo por el que Jhendelyn Núñez debió ser ingresada a la clínica: “Lo pasé pésimo”

Este fin de semana, la modelo Jhendelyn Núñez se enfrentó a una complicación médica que la obligó a ingresar a una clínica de Santiago.

Según contó la ex Reina del Festival de Viña del Mar, tras haber ido a cenar con su pareja en un restaurante capitalino todo terminó muy mal para ella.

“Para los que me preguntan qué pasó… ayer (sábado pasado) fui a un restaurante que no había ido, nos pedimos un ceviche, un crudo y una tortilla española para probar. A los 30 minutos de terminar de comer sentía un dolor leve, me dormí y desperté a las 6 a.m. (domingo) vomitando”, relató la modelo.

Fue el día domingo en que Núñez compartió una fotografía en sus redes sociales, donde se puede ver acostada en un centro médico, mientras le inyectan suero. Para despejar las dudas es que la joven contó la complicación de salud que vivió. Por fortuna recibió tratamiento médico pronto y adecuado para su recuperación.

“Lo pasé pésimo, no me daba ni para ir a urgencia, vomitaba hasta el agua. Mi primera intoxicación y no quiero volver a tener una. Lo importante es que ahora estamos bien”, señaló.

“Reviví luego que me inyectaron un litro de suero”, añadió luego.

Cabe recordar que la modelo, quien ahora tiene 35 años, fue la flamante Reina del Festival de Viña en el año 2016, tiempo en que era rostro de Canal 13.