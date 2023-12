“Estaba aterrada”: María Luisa Godoy recordó el dramático parto por cesárea de su hijo Domingo

La periodista de TVN, María Luisa Godoy, revivió el dramático parto de su quinto hijo Domingo, quien fue diagnosticado con síndrome de down y nació por cesárea a petición de ella puesto que presentó problemas con su embarazo. Así lo contó en entrevista con Revista Ya, de diario El Mercurio.

“Si me preguntas que es lo peor de lo que he vivido hasta hoy, sin duda ese embarazo y el parto”, contó la animadora del matinal Buenos días a todos y el Festival de Viña del Mar.

Fue durante una visita al ginecólogo quien le advirtió que la ecografía no mostraba buenas señales.

“El médico me dijo ‘no me gusta esta ecografía, esta guagua no ha crecido desde la última, no está enrollado con el cordón umbilical, está raro’. Tampoco la guagua se movía al monitoreo, qué angustia. Ahí Juan Luis (el ginecólogo) me dijo, ¿hacemos punción? No, le respondí, sácalo. Por favor, sácamelo”, recordó respecto a lo que ocurrió el 6 de septiembre del 2022.

Sin embargo, María Luisa no estaba acostumbrada a esa experiencia. Su cuatro hijo nacieron por parto natural en su domicilio.

“La encontré terrible...Todos mis partos habían sido como adentro de mi casa, en una pieza escuchando música, todos muertos de la risa. Y ahora todos pasando a un quirófano, donde todo es frío, donde te tapan”.

María Luis Godoy recordó dramático parto

Incluso, recordó que “en la cesárea sale como un olor a asado, sientes como que algo se corta. Lo encontré horrible”, reveló.

Finalmente, al momento de parir hubo algo que nuevamente la angustió, su hijo no lloraba.

“Esos segundos en que él no lloraba… yo no podía ver, porque te tienen todo tapado. Mis otros hijos, todos se rajaron llorando en cuanto salieron. ‘¿Por qué no llora?’”, se preguntaba, hasta que de un momento a otro lo escuchó y le volvió el alma al cuerpo.

“Fue como volver a nacer”, confesó.

Por último, Godoy reflexionó respecto al aborto, revelando que, a pesar de no estar de acuerdo, tampoco considera que sea bueno condenar a las mujeres que sí lo hagan.

“No estaré de acuerdo nunca con que penalmente se persiga a una mujer por hacerse un aborto, aunque sea aborto libre. Aunque yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, ¿se entiende?”, sentenció.