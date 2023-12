“Hace un año exacto no podía caminar”: Joven trotó de Santiago a Algarrobo y se viraliza en redes sociales

SANTIAGO - ALGARROBO 100KM Trotando por la ruta "Lo Vázquez" y desviandome hacia la playa⛱️ A mis 22 años No tengo palabras que describan la emoción que siento al poder realizar tal hazaña, hazaña que soñé hace muchos meses y hoy por fin puedo decir que lo he vuelto realidad Quiero agradecer enormemente el apoyo de mi hermano @euphausia_sowelu_ quien fue que todo esto fuese posible, me acompaño en bicicleta A MI RITMO! Para escoltarme, apoyarme con comida, agua y ropa que necesitase en ruta. Eternamente agradecido por ésto, mentalmente fue un gran apoyo que estuvieras ahí dándome ánimos cuando pensaba que no daba más Nada es imposible, la constancia y disciplina hicieron que lo lograra. Lucho por mis sueños cada día para ser la mejor versión de mi mismo Rompí esta barrera de miedo, esta barrera física/mental la cual me da para soñar en grande! Gracias amigos, familia, mi amor @artbybetsi por estar apoyándome por lograr mis objetivos. De todo corazón estaré siempre agradecido por sus buenas energías🙏🏼 08/12/2023 #lovasquez #vasquez #8dediciembre #running g #marathon #100km #atletismo #ruta68 #algarrobo #santiago #sueños #dreamon #deporte #atletismo #ultradistancia