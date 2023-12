“Espero que sea la última”: Naya Fácil tomó sus maletas y se fue a Colombia para someterse a nueva cirugía estética

A través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil reveló que viajó hasta Cali, Colombia, para someterse a una nueva cirugía estética.

La influencer se mostró bastante contenta en sus redes sociales, esto tras asistir al centro médico donde atiende la doctora Sandra Henao, quien será la responsable de sus arreglos.

“Mis facilines nos acaban de llamar y salieron súper buenos los exámenes, estamos demasiado felices de verdad. Vamos muy felices así que ya se viene el tremendo cambio en mi vida, estoy ansiosa y nerviosa pero también me he sentido muy tranquila porque todo el equipo de acá me ha dado esa tranquilidad tremenda. Estoy ansiosa porque igual es un tremendo cambio, que ustedes ya pronto lo van a saber”, comentó la personalidad de la web.

Eso sí, no faltaron los malos comentarios con respecto a su decisíón, por lo que Naya reveló que se cuestionó sobre si realizarse este gran cambio: “Dudé mucho en hacerme esto y pensé mucho si las personas se iban a enojar conmigo. Un día lloré a mares y dije ‘mis facilines se van a enojar conmigo porque yo los incentivé a hacer ejercicio’ y de la nada la otra en Colombia, tuneándose”.

“Pero mientras pueda... No me voy a torturar haciendo algo que no me gusta y si tengo la posibilidad de algo más fácil, lo voy a hacer. No llevo mi nombre porque es lindo, es por algo”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “todas personas cambian de opinión” y que esta situación no fue planeada con anticipación, sino que fue una decisión que tomó hace poco tiempo.

Conoció a su doctora

Aunque Naya aún no revela qué se hará en su cuerpo, sí aseguró que tuvo la oportunidad de conversar en varias ocasiones con la profesinal que estará a cargo de su cirugía y que finalmente la pudo conocer.

“Regia la doctora, es estupenda. Cuando la vi, le dije ‘doctora déjeme así como usted’. De verdad, es muy linda y a parte es buena onda. Estuvimos conversando mucho rato y me entregó como esa confianza, tranquilidad y me resolvió todas mis dudas”, comentó a sus seguidores.

Tras revelar toda esta información y ver que se encontraba entusiasmada con la noticia, varios de sus seguidores le recordaron lo mal que lo pasó con sus antiguas cirugías y que ella misma prometió que no se sometería nuevamente a este sufrimiento.

Ante tales cuestionamientos, la influencer aclaró que: “La vida es una sola y mientras pueda, voy a hacerlo. Gracias a dios puedo, quizás hay muchas personas que luchan por poder intervenirse. Espero que sea la última, estoy más madura y quizás ahora sí quiero cuidarme más. Quizás tengo el dinero pero igual conlleva dinero, tiempo y dedicación”, se defendió Naya Fácil.