“Esto no es Gran Hermano”: Actitud del doctor de Pincoya durante procedimiento estético fue criticada en redes sociales

En una transmisión en vivo que captó la atención de miles de seguidores, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini compartió su experiencia realizándose un procedimiento estético facial completo, por las manos del doctor Luis Japaz. El procedimiento incluyó el uso de bótox, vitaminas y ácido hialurónico, y se llevó a cabo en la consulta del mencionado especialista.

Sin embargo, hubo un momento en el live que llamó la atención de los seguidores de la oriunda de Chiloé: la actitud del doctor Japaz con Jennifer, quien le llamó la atención ante la mirada de miles de seguidores. Durante la transmisión, la chilota expresó su temor al procedimiento, moviéndose inquieta, lo que generó la intervención del esteticista.

“Amorcito necesito que no te muevas durante el procedimiento”, parte indicando el doctor a la chilota, mientras ella se movía temerosa del próximo pinchazo.

“Esto es un tratamiento inyectable no quirúrgico, no es un juego. Es un tratamiento que estamos realizando con un inmenso amor y cariño, y debes seguir mis indicaciones. Esto no es Gran Hermano, esto es una consulta clínica y te voy a pedir que cierres los ojos”, le señala el esteticista.

“Ya. Con tranquilidad, con tranquilidad”, se oye decir a la chilota.

La actitud del doctor generó reacciones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios lo consideraron “desagradable” con Pincoya, otros entendieron la necesidad de mantener la calma durante un procedimiento estético.

“Con un doctor así no me atiendo ni por canje”, “Me dio pena cuando el doc la retó”, “Esa frase de ‘aquí no es Gran Hermano’ estuvo de más”, “Muy pesado el doctor”, fueron algunos de los comentarios.

En entrevista con LUN, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini explicó que su temor se debía a que era la primera vez que se sometía a un procedimiento de este tipo. A pesar de las críticas hacia la actitud del doctor Japaz, la chilota se mostró feliz y satisfecha con el resultado.