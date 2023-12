“Que logres estar completamente sana”: Cami respondió a desubicado comentario sobre su aspecto físico

Mediante sus redes sociales, Cami no dejó pasar un desubicado comentario de parte de una cibernauta y respondió con todo a la crítica sobre su aspecto físico.

Todo comenzó cuando una usuaria le escribió unas malintencionadas palabras en una publicación en Instagram, en donde aparece la cantante mostrando diversos sus outfits y maquillajes.

“Intento no opinar sobre los cuerpos ajenos, sé que está mal. Y bueno, eres figura pública y quizás nos damos con más derechos de preguntar… Solo desearte lo mejor, y que logres estar completamente sana”, fue uno de los comentarios, haciendo alusión a su bajo peso.

A lo que Camila Gallardo respondió: “¿Completamente sana? ¿Qué sabes tú sobre mi salud? No me conoces. “Intentas” no opinar sobre cuerpos ajenos, pero claramente el intento no te funcionó”.

“Que preocupante el derecho que te das de darle inseguridad a una persona que ni está cerca tuyo. Figura pública o no, el sentir es el mismo. No lo hagas más porque no tienes idea de quién puede estar siendo dañado”, añadió la artista.

Finalmente, Cami terminó su mensaje diciendo: “No opino de cuerpos ajenos que no habito”, cerró.

Comentario de Cami | Instagram

