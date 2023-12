“Y los guardias no hacen nada…”: El incómodo momento que vivió Cony Capelli durante show discotequero

La ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli vivió un incómodo episodio durante un show en Copiapó este fin de semana. La bailarina llegó hace pocos días de sus vacaciones en Cancún, donde disfrutó con sus compañeros y amigos de reality, Bambino, Viviana, Skar, Jorge y su manager, Suro Solar.

Ahora, la chica reality volvió a la realidad y retomó sus shows en vivo.

Fue en medio de su presentación en un club nocturno de Copiapó que una eufórica fan subió al escenario, agarrando invasivamente el brazo de Coni y tratando de darle un beso a la fuerza, según se puede observar en un clip.

A pesar del incidente, la bailarina logró zafarse y continuó animando el espectáculo.

La impactante escena no pasó desapercibida, generando revuelo en las redes sociales, donde se viralizó rápidamente. Comentarios como “Qué miedo que te agarren así”, “súper invasivo”, “y los guardias no hacen nada” y “deben tener más cuidado con la seguridad” inundaron la plataforma X, expresando la preocupación de los seguidores por la integridad de la artista y pidiendo a su manager que tengan más cuidado con la joven.

Más tarde, su manager y también aludido en la situación, explicó que Constanza se encontraba bien y que por fortuna solo se trataba de “una seguidora que solo quería entregar amor”.

“El local, desde que llegamos a Copiapó, se preocupó de toda la seguridad que correspondía, siendo muy profesionales. Solo se escapó de manos y tampoco era para sacarla a empujones. Cony está bien, la chica está bien. El local prestó la seguridad necesaria”, sostuvo el manager.

En esa misma línea explicó que: “Lo comento para que no anden diciendo cosas que no son. Que no se cumplen los protocolos de seguridad por parte mía y del local. Entiendo que no quieran verla en estas situaciones, pero esto ha pasado en el aeropuerto y en centros comerciales”.

cony Manager de Constanza Capelli se refirió al hecho. Captura de Instagram

Revisa el clip a continuación: