“Aguanté tantas hue... toda la vida”: Daniela Aránguiz abordó denuncia sobre VIF en su contra

En el último episodio de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz se sinceró al hablar sobre detalles de su vida íntima, en particular sobre la denuncia de Violencia Intrafamiliar (VIF) en su contra. La exmodelo compartió detalles sobre su relación con el exfutbolista Jorge Valdivia, mientras aseguraba que dicho episodio “no fue así”.

Durante una conversación con Luis Mateucci, Daniela habló sobre el polémico episodio que protagonizó con su ex pareja, Jorge Valdivia, en febrero de este año. En dicha ocasión, Carabineros debió acudir a la casa del matrimonio en respuesta a vecinos que alertaron de una fuerte discusión en la vía pública. Si bien en esa ocasión el Mago no presentó ninguna querella formal, la policía actuó de oficio y realizó una denuncia por violencia intrafamiliar.

Según se sinceró la ex Mekano, afuera las cosas estaban difíciles, tanto que hace un par de días debió enfrentar una audiencia.

“Yo tengo mis problemas afuera y no me importa tener problemas aquí adentro. Mis atados que están en tribunales, mis atados donde los paso mal de verdad, que me dejan sin comer”, partió declarando.

“Tuve una audiencia dos días antes, heavy. Me puse a llorar mal y más encima yo estoy como ‘culpable’ por la agresión intrafamiliar. Yo nunca haber dicho nada, por años, y verme como una delincuente sentada en un tribunal. Verme en las noticias de un canal”, compartió afectada.

Sobre el tema, Daniela afirmó que la acusación no reflejaba la realidad de los hechos: “No fue así tampoco”, insistió.

Finalmente agregó: “que me hayan acusado de violencia intrafamiliar cuando aguanté tantas hue... toda la vida…”.