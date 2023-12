Nicolás Copano responde con todo a Cuchillo Eyzaguirre y denuncia amenaza por WhatsApp

Tras un aguerrido mensaje que Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre le envió por redes sociales, Nicolás Copano le respondió con todo al productor televisivo, claro que en un lenguaje y forma más sutil que su reciente contrincante.

Luego de no dejar “títere con cabeza” por el fracaso del “A Favor”, Eyzaguirre las emprendió contra Copano, en apariencia por mencionarlo en su virulenta reacción. Calificó al periodista de “botero corcheteado”, de “zurdeque” y que tiene “mal aliento”.

Como contrapartida, este martes el streamer denunció en su programa que el expanelista de “CQC” le envió una amenza a su teléfono.

“Ayer recibí un mensaje de Sebastián Cuchillo Eyzaguirre por WhatsApp (...) Me llegó una amenaza, con una agresividad propia de él y me propone que en algún momento nos juntemos a solucionar mis dudas”, afirmó Copano.

No obstante, aseguró no darle mayor importancia y arremetió a su vez contra el comentarista. No debe estar en un momento cómodo, está viviendo un momento duro, por el resultado de la elección. Yo no quiero profundizar demasiado por esta cosa complicada que él está viviendo, pero a mí de él me separa una línea completa y no voy a caer en sus provocaciones ni sus fantasías”, manifestó.

Nicolás Copano indicó que no ve a Eyzaguirre desde 2018 y no está al tanto sobre él, pero de todos modos le llegan las habladurías desde sus empleados acerca de lo que sucede “al interior de su productora, porque su programa ‘Sin Filtros’ es un fenómeno en las redes sociales”.

“Siento que a pesar de su talento como productor se autoboicotea. Por eso mismo ya no le creen las marcas, no le cree un montón de gente, lo tienen aislado, él mismo de aisla. A él le encantaría, cuentan, conducir el programa que produce y no lo puede hacer, por eso tiene conflicto permanente en el equipo”, acusó el streamer.

Y añadió un nuevo dardo, basado en un cahuín que le llegó por interno, dejando el contexto a la interpretación de cada cual. “Los auditores, de todas maneras, me soplaron que este miércoles se tiene que presentar a las 8:45 horas con su cédula de identidad y él sabe dónde”, lanzó.