“Estuve en trabajo de parto casi tres días”: Natalia Rodríguez habló sobre las complicaciones que tuvo para tener a su hija

Natalia Rodríguez, más conocida popularmente como Arenita, tuvo un momento de sinceridad con sus seguidoras en redes sociales, contándoles detalles sobre cómo fue su parto.

A través de la dinámica pregunta y respuestas en su cuenta de Instagram, la exchica “Yingo” pidió a las cibernautas que contaran cómo fue su experiencia en el nacimiento de sus bebés.

“19 horas de trabajo de parto para que termine en cesárea”, comentó una persona, a lo que Arenita aprovechó de comentar que con Luisa vivió algo parecido.

“Yo estuve en trabajo de parto casi tres días desde que comencé con las contracciones. Al final, estuve a punto de rendirme y suplicar que me hicieran cesárea, el cansancio y el dolor eran demasiado para mí”, aseguró.

Sin embargo, el personal de salud no la dejó sola y la motivó a seguir. “La enfermera me dijo ‘no puedes haber llegado tan lejos como para rendirte ahora’, y no sé de dónde saqué fuerzas y salió”, recordó.

En la misma línea, reveló que una de las cosas que le ayudó a aliviar el dolor fue la conocida inyección que ponen en la espalda, con la cual “sentí un gran alivio con la epidural, lo único malo fue que me cortaron el medicamento a la hora del puje y ahí fue horrible. Sentí que me iba a morir”.

Historia de Natalia Rodríguez | Instagram

Otro episodio difícil de la maternidad

Por otra parte, Natalia también confesó que el proceso de amamantar a Luisa tampoco fue de lo más grato.

“¡Hueón! Sí que la sufrí también. La primera semana fue del terror, se me rompieron mis pechos, me dolían por dentro y por fuera, más la silicona que tengo, del terror”, confesó a la cibernauta, quien le dijo que dolía darle leche a su bebé.

“Nadie te dice lo difícil y esclavizante que es estar horas y horas con dolor. Admiro mucho a las mujeres que pudieron dar lactancia materna exclusiva… Yo no pude, doy mixta y está bien”, enfatizó Rodríguez.

Finalmente, Arenita comentó que se quedó con unas sabias palabras que le dijeron en el hospital: “Como me dijo una enfermera de aquí, ‘una buena madre no se mide por sus tetas’”, cerró.