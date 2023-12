Janis Pope compartió sincera reflexión sobre su segundo embarazo: “Sentirme súper triste”

Janis Pope relató de forma muy honesta cómo fue la experiencia de su segundo postparto, con una opinión que no necesariamente se asocia a la idea bonita de maternidad.

Cabe recordar que en abril del año pasado la bailarina fue madre por segunda vez. Vitto es el nombre de su nuevo pequeño fruto de su matrimonio con Diego Dellacasa.

Aunque reconoce que le encanta ser madre, admite que en este parto reciente no lo pasó muy bien, a través de un testimonio publicado en un video en su cuenta de Instagram.

“El 14 de abril de 2022 nació mi segundo hijo. Y si bien eso me hizo muy feliz, como mamá, como mujer, empecé a tener sentimientos y emociones que no tuve en el primer embarazo”, inició sus palabras.

Asimismo, precisó que “me empecé a sentir tremendamente sola, a tener mucho miedo, a tener mucha angustia, a sentirme súper triste. Me sentía fea, gorda, rechazada, no escuchada… uff un montón, porque la maternidad es un montón”.

En este sentido, la exchica reality indicó que “ninguna mujer debería sentirse como me sentí yo. Si tú estás en esa situación, te sientes perdida, angustiada, frustrada, triste, sola, fea, gorda, flaca, da lo mismo. Te quiero acompañar en el proceso”.

Janis señaló que pudo descubrir la forma de sanar esas emociones negativa. “Para que salgas de esa oscuridad. Te quiero contar mi historia para que sepas cómo lo hice, porque es posible sentirse mejor. Es posible estar bien”, aseguró.

La exparticipante de “Protagonistas de la Fama” sugirió a otras mujeres que han dado a luz que “no es necesario ser perfecta, simplemente estar bien con uno, porque si uno está bien, el entorno también lo está. Quiero generar un espacio íntimo en donde también podamos conversar y conozca las herramientas que a mí me salvaron de los primeros”.