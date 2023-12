“Nunca más experimentos”: Paty Maldonado logró aclararse el cabello luego de fallida tintura

Paty Maldonado logró resolver su fallida tintura de cabello. Producto de experimentar con un nuevo método, se le pasó la mano y quedó con un tono llamativo y chillón, que le sigficaron burlas el pasado martes en “Tal Cual”, al punto que en un momento no aguantó más y se retiró indignada del estudio.

“Tengo que esperar a que esto se caiga solo. No me puedo volver a aclarar, si no, me quedo sin pelo. Me he aclarado dos veces”, señaló ese día en el programa de TV+, junto a José Miguel Viñuela y Gissella Gallardo.

No obstante, consiguió aclarar su pelo sin que implicara daños o caída en una cantidad considerable, tal como enseñó a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Nunca mas experimentos, por fin lo logré, pinpirinpinpin”, escribió en la descripción de la fotografía en que se aprecia la parte superior de su cabeza, con el cabello blanco.

En efecto, la Maldo más de una broma pesada se hizo acreedora por su anterior tono de pelo. En el espacio televisivo, el director dividió la pantalla e insertó imágenes de dibujos animados, como los Trolls y la bruja Úrsula de “La Sirenita”, burlándose por la similitud con la cantante.

“La gente piensa que es broma, pero no. Estoy perseguida con esta cuestión del pelo”, advirtió Patricia en la ocasión.

Los ánimos se caldearon en la edición de “Tal Cual” el martes cuando Mauro Caro, el director televisivo, insertó una foto de Los Tachuelas, al punto que Maldonado se puso de pie y abandonó el estudio.

Sin embargo, al poco rato volvió al set y se tomó la situación con más humor, no sin antes emprenederla contra Caro por el bullying televisivo.