“Una cosita linda para usar...”: Angélica Sepúlveda prepara fogoso y sensual reencuentro con su futuro esposo

Recientemente Angélica Sepúlveda reveló públicamente en sus redes sociales, que luego de mucha agua bajo el puente, peleas, reencuentros y más, finalmente decidió casarse con su galán turco.

Por eso mismo, la chica reality está pensando en cada detalle de su futuro matrimonio, en especial de su noche de bodas, la cual espera a disfrutar con todo.

Prueba de ello es que se fue de compras, tal como mostró en su Instagram, donde a través de una historia evidenció cómo elige su lencería para el especial reencuentro con su futuro esposo. De hecho, se mostró realizando una videollamada y pregúntandole al mismo si es que le gustaban algunas de las sexys prendas.

“Ommmmm ommmmm. Ayer fui toda emocionada a comprar una cosita linda para usar con mi futuro esposo, había tanta ropa sexy hermosa que se me ocurrió hacerle una video llamada para que eligiera el estilo creyendo que iba a entender de que se trataba 🙄….”, comenzó contando, según consigna La Hora.

“A la chuña la sorpresa, hasta me enojé 😂😂😂 y por volado le tocará a él sorprenderme y si no me gusta el regalito le tocará irse a dormir con el perro 😂🙄… (…cada anécdota me hace amarlo más 🙈😂❤️)…, contando los días 🥳💃🎁”, cerró.

