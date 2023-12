“Yo solo pensaba en mis hijos”: Faloon Larraguibel contó detalles del fuerte choque en Bellavista

La animadora del programa “Sabores” de Zona Latina, Faloon Larraguibel, contó detalles del accidente de tránsito que sufrió al chocar contra una ambulancia, la cual cruzó con luz roja del semáforo en el Barrio Bellavista.

“Quedé con dolores musculares por el golpe, pero por suerte no pasó nada más”, dijo al medio LUN, dando cuenta que sus antebrazos quedaron morados por el impacto.

[ “Este es el día más feliz de mi vida”: Panchito de “Gran Hermano” compartió importante logro académico de su hija ]

“Yo iba por el carril del medio porque necesitaba irme derecho. Me dispuse a pasar con luz verde y en ese momento se me apareció la ambulancia de frente. Frené, pero no lo suficiente, porque yo iba con velocidad y la ambulancia iba con gran velocidad. Siempre sigo las leyes del tránsito. Por suerte tampoco le pasó nada al conductor”, comentó, agregando que una micro le tapó la visual.

Producto de la fuerte colisión, Faloon sufrió heridas leves, mientras que su camioneta quedó con los airbags activados y el parachoques destrozado y fue sacada por los transeúntes.

Una comerciante ambulante, testigo del accidente, se acercó a ayudarla y descartó que estuviese bajo los efectos del alcohol.

“Yo me acerqué a ayudarle a Faloon. Ella estaba como choqueada, le dije ‘mija, agradezca que está viva y no le pasó nada’. Cuando me acerqué no sentía olor a alcohol ni nada parecido”, reveló.

Faloon habló del fuerte choque en Bellavista

Finalmente, con la ayuda de su expareja, el futbolista Paul Pineda, Faloon regresó a su casa tras ser dada de alta.

“Dar gracias a Dios por estar viva. Yo solo pensaba en mis hijos, en que estuve cerca de dejarlos solos. Pensar en eso me hace llorar”, sentenció.