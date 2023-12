“No peleo por hombres”: Ignacia Michelson se refirió a la supuesta aventura entre Scarlette Gálvez y Marcianeke

Hace solamente un par de días que la exparticipante de “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez, reveló que tuvo una aventura con un artista urbano durante la fiesta Bresh.

Según los rumores y conclusiones de los fanáticos todo apuntaría que se trataría del expololo de Ignacia Michelson, Marcianeke, y en este contexto es donde la chica reality se refirió a este encuentro.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la ‘reina bella’ se sinceró sobre esta situación.

“¿Qué opinas de lo que hizo Eskarcita de meterse con tu ex?”, le consultó un usuario. A lo que Michelson contestó: “Yo no opino… ¡Cada uno con sus cosas claras, pues!”, contestó la influencer

Acto seguido, otra persona le preguntó lo mismo y profundizó un poquito más: “La verdad no tengo nada que opinar. Si lo hizo o no, no es mi problema. No peleo por hombres”.

Posteriormente, un seguidor la cuestionó por hablar de su expareja, haciendo alusión a que aún no superaba el romance con el cantante urbano.

“Obvio que voy a responder, si fue parte de mi vida, pero te recuerdo que me fui a Ibiza a los dos días de terminar. Ahí se olvida y supera todo, jajajá”, cerró Nacha.

Historia de Ignacia Michelson | Instagram

