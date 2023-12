Presidente Gabriel Boric ofrece disculpas por llegar tarde a actividad: “Estaba en terapia”

Esta mañana el Presidente de la República Gabriel Boric, promulgaba la nueva ley de Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, pero llegó tarde y se perdió las primeras intervenciones.

“Disculpen el retraso, me vine corriendo, me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que hay que decirlo, estaba en terapia, cuidar la salud mental es importante decirlo, y por eso nos atrasamos un poquito”, dijo el Mandatario, provocando el aplauso de los asistentes.

Con humor agregó: “para que los amigos de la redes sociales no se pasen rollos, la terapia puede ser normal, periódica y no por algo excepcional, estoy bien, estoy contento por Chile y su futuro, estoy muy contento”.

“Lamento no haber alcanzado a escuchar todas las intervenciones”, puntualizó Boric.