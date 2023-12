Asistente social se enamoró de un recluso y comparte su historia en Tiktok : “¿Por qué no podría enamorarse o yo enamorarme de él?”

Una usuaria de Tik Tok conocida en la red social como @m.agdalenx se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales al compartir su historia de amor con un joven recluso.

A través de TikTok, Magdalena ha ganado más de 77 mil seguidores y millones de reproducciones en sus videos, donde comparte cómo se prepara para visitar a su pololo, que se encuentra en prisión. Según mostró la joven, los días de visita se levanta a las 4 de la mañana, y le prepara un contundente almuerzo a su pololo, además le lleva algunas otras cosas que están permitidas como: galletas, papas fritas, ramitas, galletas, té y azúcar.

A pesar de las preguntas frecuentes sobre la razón detrás de la detención de su pareja, Magdalena ha optado por mantener en privado ese aspecto de su relación. En una entrevista con Las últimas Noticias, la asistente social explicó que su conexión comenzó cuando conoció a un joven recluso de 22 años en el Complejo Penitenciario de La Serena.

A pesar de las aprehensiones iniciales, Magdalena decidió continuar la relación, destacando que su interés está en la persona detrás de las circunstancias actuales. “Él es una persona con sentimientos, metas y proyectos, ¿por qué no podría enamorarse o yo enamorarme de él?”, afirmó.

“Desde el primer minuto en que lo vi en esa visita. Lo primero que se piensa es ‘oh, está preso’, lo que ven es su condición actual y él no siempre va a estar ahí. Todas las personas merecen segundas oportunidades. A mí, en realidad, me interesaba él, no dónde estaba. Además, él siempre fue sincero, me había contado por qué estaba ahí y yo pude corroborar esa información en su causa en los juzgados”, señaló.

La asistente social describió a su pololo como una persona “muy linda, con metas súper claras” y destacó los cambios notorios que ha observado en él a lo largo de su relación. “Son muy notorios. Antes no estaba tan preocupado de sí mismo, ahora luce completamente distinto. Tiene buena conducta también porque para la visita íntima, el venusterio, tiene que tenerla. Lleva mucho tiempo con MB (Muy Bien), que es la calificación que usan adentro”, contó.

“Lo más importante es que lo hace por él mismo, para él darle un giro a su vida”, agregó.

Incluso reveló que ambos ya conocen a sus respectivas familias. Sobre su madre aseguró que “le tiene cariño, lo conocen. En un comienzo mi mamá tuvo sus aprensiones, pero confió en mí. Le conté de su vida y cambió su perspectiva, yo también conozco a su mamá”.

Mirando hacia el futuro, Magdalena expresó su optimismo respecto a la reinserción de su pareja en la sociedad. Afirmó que a pesar de los desafíos, ambos planean vivir juntos, compartiendo un espacio que incluirá regalos significativos que él le ha hecho, como un gatito y objetos de madera con mensajes de amor.