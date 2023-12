“Me carga decirlo”: Amparo Noguera realizó dura crítica al Gobierno de Gabriel Boric

La actriz Amparo Noguera realizó unos descargos contra el Gobierno de Gabriel Boric, debido a las promesas incumplidas que habrían, a su parecer, en temáticas culturales en Chile.

Fue en conversación con radio Futuro que reconoció que, a pesar de ser partidaria del Mandatario, se siente desilusionada.

“Los actores y el tema cultural está súper detenido. Gente me dice que no, que nada que ver, que están… Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura, territorio, regiones, y me parece estupendo. Lo que nuevamente ocurre es que siento que la balanza no se equiparó”, señaló.

“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

Amparo Noguera critica Gobierno de Gabriel Boric

“A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta, pero no (...) realmente la cosa para los actores es súper dura”, insistió.

En la misma línea, apuntó a las críticas: “Ahora vienen los insultos, ‘burguesa’, ‘comunista’, etcétera. ‘Tú que has tenido…’. Claro, ¿cómo explicarles que no? De comunista poco, me gustaría tener más, la verdad, me haría falta, pero ahora viene el insulto y ya”.

Además, lamentó que haya escases laboral para sus colegas.

“Conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo. Hay solamente un canal de televisión que hace teleseries, que es el Mega, no entiendo por qué los otros no lo hicieron, las plataformas hacen cada vez menos series, y si las hacen, las hacen una vez al año, dos series al año, y las obras de teatro duran tres semanas en cartelera. Entonces ya es como invivible”, sentenció, consignó La Cuarta.