“¿De verdad me veo tan pal ho...?”: Francisco Dañobeitía reaccionó ante insistentes comentarios sobre su apariencia

Francisco Dañobeitía reaccionó a los comentarios que recibe constantemente en redes sociales, esto en relación a su apariencia.

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram, un usuario de la plataforma le escribió: “Siempre veo tristeza en tu mirada”.

Por su parte, el actor de “Como la vida misma” respondió: “Yo he entrado en el cuestionamiento y le he preguntado a amigos, porque me llega mucho este comentario. Yo subo fotos y digo ‘me veo la raja’, pero leo los comentarios y dicen ‘hay tristeza en tu mirada’”, manifestó.

Asimismo, recordó otro comentario respecto a su apariencia, específicamente en su forma de vestir. “Me ponían que me veía demacrado en todo lo que subía. ¡Hueón! ¿De verdad me veo tan pal hoyo? No estoy triste, es mi cara. Quizá lo pasé mal cuando pequeño, pero ahora estoy mejor”.

¿No se saca partido?

Otro comentario que le llegó a Dañobeitía con respecto a cómo se ve fue que era guapo, actuaba bien, pero “no sacas partido de esas virtudes”.

“Te aconsejo hacer deporte, cultivar tu cuerpo, sacando más masa corporal, preocuparte más de tu apariencia física con un buen look (encontrar un estilo) y dejar el polerón colgado. Te aseguro que vas a tener más protagonismo y serás, a futuro, rostro estable de las teleseries”, aconsejaba el cibernauta.

Ante tales consejos, Francisco atinó a decir: “Yo sé que no estoy bien. Cuando iba a la Escuela de Teatro, un profesor me retaba porque llegaba con buzo, polerón y cuello de polar. Pero no me interesaba, no se me daba, pero sé que es algo importante trabajar en proyectar lo que uno siente”, sentenció el actor.

Francisco Dañobeitía | Instagram