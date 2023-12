Ex notero de “Mira Quién Habla” desclasificó polémico episodio con Julio César Rodríguez: “Fue muy agresivo”

En un reciente episodio del programa “No es lo Mismo” de Canal Tevex, el notero Patricio Vergara desclasificó un tenso momento vivido con Julio César Rodríguez durante este era editor periodístico en “Mira Quién Habla”. La situación surgió cuando el conductor del espacio, Pato Sotomayor, le preguntó directamente sobre su relación con Rodríguez.

“Hace mucho que no nos vemos, pero no, nada de relación. Trabajamos juntos mucho tiempo”, partió señalando el periodista. Fue entonces cuando Sotomayor quiso indagar sobre una supuesta “ruptura” en la relación entre ambos periodistas, según constató Fotech.

“¿Es verdad que tuvieron un quiebre con Julio César?”, le preguntó.

El notero explicó que la controversia ocurrió durante un conflicto entre los integrantes del programa humorístico “Jappening con Já”, específicamente entre Jorge Pedreros y Eduardo Ravani.

“Julio César me mandó a preguntar a humoristas antiguos sobre qué les parecía esta disputa, pero la mayoría de ellos, no quisieron referirse al tema para no meterse con farándula, no me dieron ninguna cuña”, relató Vergara.

Según el ex notero, Rodríguez reaccionó de manera negativa ante esta situación, reprochándole la falta de cuñas. “Se para y me saca el ‘yo-yo’… ‘¿Cómo a mí me vienes a engrupir, que fui el editor más joven de La Nación, fui editor de TVN, etcétera, que nadie te quiso dar una cuña?’. Yo me paro, hago así (gesto de golpear) y el periodista Andrés Mendoza me para el brazo. Fue muy agresivo conmigo”, afirmó,

Además, Vergara aseguró que tras el incidente, fue advertido sobre las consecuencias de involucrarse con JC.

“Me habían dicho ‘no se te ocurra hacer esto con Julio César, porque te puedes quemar en todos los medios’”, indicó.

A pesar de la experiencia negativa, Vergara destacó que posteriormente hubo una reconciliación cordial con Rodríguez, poniendo fin al tema. “Buena onda después”, concluyó.