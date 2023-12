La celebrada respuesta de periodista de Mega a prejuiciosa crítica en redes por sus tatuajes

Una potente y celebrada respuesta propinó la periodista y conductora de Mega Francisca Gómez a una mujer que la criticó por sus tatuajes, los cuales consideró poco elegantes.

La profesional de 35 años comenzó a mediados de octubre a conducir “OYE!”, el programa de música que Mega emite de lunes a viernes desde las 5 AM, y desde entonces no han faltado los prejuiciosos que asocian su apariencia a rasgos peyorativos.

En esta ocasión una usuaria de X (exTwitter) de nombre “Caro” lanzó un ponzoñoso comentario a Francisca en su cuenta de la mencionada red social: “¿Quién (es) esta ordinaria de @meganoticiascl? ¿Creerá que se ve bien con tanto tatuaje?”.

La también reportera de Radio Romántica decidió no permanecer indiferente ante el agresivo comentario y respondió en la misma publicación donde la atacaron.

“Hola, soy Fran. 35 años, madre hace 7, periodista hace 10, premiada recientemente por la universidad jesuita donde estudié. Hija de padres profesionales (aún casados por si le importa, Carito). Sí, encuentro que me veo bien y no, no me importa la opinión del resto :)”, aclaró la comunicadora.

X. Francisca Gómez

La respuesta de Francisca se hizo rápidamente viral, con miles de reposteos y Me Gusta, así como cientos de comentarios, en gran parte celebrando que le haya puesto los puntos sobre las íes a la desubicada usuaria.

“Te faltó poner que eres tremenda profesional y más aún, tremenda persona”, le señaló Sebastián Fuentes, su colega de CNN Chile.

“Bien, Fran, una vergüenza tener que soportar este tipo de descalificaciones”, señaló, por su parte, Gonzalo Fouillioux, de TNT Sports.

Otros cibernautas también indicaron su opinión al respecto: “¿Qué onda la gente que sigue opinando de la apariencia de otros?”; “Era responder calmadamente, no mearla”; “Eres seca y tus tatuajes hermosos, estos viejos amargados tienen que soportar nomás!”.