La impactante predicción de Vanessa Daroch para el 2024: Terremoto sobre 7 grados

La reconocida tarotista Vanessa Daroch realizó una preocupante predicción para Chile durante este 2024 que se acerca. Fue en medio del programa “La Hora de Jugar” que la tarotista anticipó un posible terremoto de magnitud superior a 7 grados en el norte del país para el próximo año.

La tarotista, conocida por sus predicciones en diversos ámbitos, partió revelando: “En este momento, están todos los sismólogos atentos porque hay un enjambre sísmico en el Biobío”.

Ante la pregunta directa sobre la posibilidad de un terremoto en Chile, Daroch no dudó en compartir su visión. “Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento... no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo (grados). No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte”, advirtió la tarotista, según consignó La Cuarta.

A pesar de la inquietante predicción, Vanessa Daroch también ofreció pronósticos positivos para el año entrante, especialmente en el ámbito económico. Animó a aquellos que planean emprender o iniciar una pequeña empresa, indicando que el 2024 será un período propicio para el crecimiento y el nacimiento de proyectos económicos.

“No tengas miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas”, alentó Daroch, sugiriendo además la importancia de rodearse de personas afines para alcanzar el éxito en estos emprendimientos.