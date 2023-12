“Estoy lejos de ser millonaria”: Constanza Piccoli respondió a comentario que asegura que “no trabaja”

Constanza Piccoli perdió la paciencia y respondió a desafortunado comentario que le llegó en redes sociales, en donde aseguraban que no trabajaba y que era mantenida por su papá.

Todo ocurrió cuando la actriz estaba realizando la dinámica preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde un usuario cuestionó que ella ganara dinero por su cuenta.

“Eres millonaria, viajas y viajas, te cambias de casa y todo, y no veo que trabajes”, fueron las palabras que le escribió un usuario.

“Ay, Dios. Que no trabaje en una oficina con un horario fijo no significa que no trabaje”, partió señalando la influencer. “Además, estoy lejos de ser millonaria, pero sí me va bien y sé ahorrar. Y bueno, la plata se consigue trabajando, no cae del cielo”.

Historia de Constanza Piccoli | Instagram

“Hija de papá”

Tras esto, otro cibernauta de la plataforma le comentó: “Como si no supiéramos que eres hijita de papá”. A lo que Piccoli respondió: “Mi papá no me mantiene, yo trabajo desde los 11 años”.

“Y desde ahí que yo he ahorrado mi plata y desde ahí que no he parado de trabajar”, recalcó la recién casada.

Finalmente, Constanza Piccoli explicó que “tengo 31, o sea, tengo 20 años trabajando. La plata no cae del cielo y mi papá también trabaja más que la mierda (sic) para tener todo lo que tiene”, cerró.