“Me enamoré hasta las patas de...”: Arturo Longton dejó la grande en redes sociales con inesperado mensaje

Durante la tarde de este jueves apareció un inesperado mensaje de Arturo Longton en sus historias de Instagram, donde simplemente se desahogó por su experiencia en Tierra Brava, el reality de Canal 13.

Así lo recalcaron al menos en Infama, medio que alcanzó a sacar un pantallazo de las palabras que poco después el icónico chico reality borro.

Según se puede leer en la publicación, Arturo se sentiría bien distinto a cómo estaba antes de ingresar al reality que se graba en Perú, el mismo programa que lo trajo de vuelta como concursante de este tipo de formato y donde al parecer pasaron más cosas de las que podemos llegar a imaginar.

“Estuve en un programa que literalmente cambió mi vida para siempre. Tuve una caída que me podría haber costado la vida, me dejó lesionado hasta la mierda y aún así seguí y di la vida por el programa, de eso no hay duda”, parte diciendo en su escrito.

Luego publicó algo mucho más llamativo, ya que expresó que “me estoy divorciando y me enamoré hasta las patas de S.A. Lo único que pido es que hagan una buena edición y que la gente pueda conectarse realmente con lo que pasó”.

Aunque muchos creen que las iniciales que escribió se refieren a Shirley Arica, lo cierto es que nadie tiene certeza de ello, y otros creen que todo se trata de una broma del día de los inocentes, ya que durante la presente jornada han sido varios los famosos que han lanzado mentiras al aire en este nuevo 28 de diciembre.

De todas maneras, su mensaje termina diciendo que “y todos los comentarios hueones que dije fueron antes de que partiera la historia”.

