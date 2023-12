Belinda golpea a un fanático con una pelota por accidente

Belinda protagonizó un momento incómodo durante su concierto en la Feria de las Fresas Irapuato 2023, cuando golpeó a un fanático con una pelota que lanzó al público.

El hecho ocurrió cuando la cantante interpretó su tema ‘Boba niña nice’, y decidió arrojar unas pelotas inflables a los asistentes. Sin embargo, una de ellas impactó en la cabeza de un joven que estaba cerca del escenario.

El fanático no se molestó por el golpe, sino que aprovechó para acercarse a la artista y pedirle una foto. La también actriz accedió a tomarse una selfie con él, pero le pidió que se alejara un poco.

“Perdón, perdón, perdón. No te quería pegar. ¿Estás bien? ¿Te puedo dar un beso? Ven, ven, ven. Pero no te me acerques tanto, por favor”, le dijo Belinda.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios comentaron con humor el incidente. Algunos incluso compararon a Belinda con Cristiano Ronaldo, quien también golpeó a un aficionado con un balón en un partido de fútbol.

Belinda continuó con su show sin mayores contratiempos. La cantante se encuentra de gira por México, promocionando su nuevo álbum “Catarsis”.

Los internautas no dudaron en opinar al respecto:

“A Belinda se le perdona cualquier cosa”, “Que me aviente lo que quieraaaaaa”.

“Descubrimos que la pelota provenía de un amigo de Andy, hijo del presidente amlo. Tenemos las pruebas”, “Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo”, son algunas de las expresiones en TikTok.

La española con raíces mexicanas es una de las cantantes más populares, no solo por su talento musical, sino también por su carrera en telenovelas y su carisma para con sus fans, con quienes siempre ha sido paciente y agradecida.