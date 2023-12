Despide el año de forma positiva: 6 cosas que debes hacer antes de que llegue el 2024

El tiempo de los seres humanos en la tierra es incierto, aunque la muerte es algo seguro para todos, nadie sabe cuando llegará ese día. Por eso, el comienzo de un año nuevo, a veces representa cambios para las personas.

Teniendo en cuenta que se debe vivir cada minuto al máximo, no se debe esperar el fin de año para poner a cuenta ciertos asuntos que quizá has ido postergando.

Si quieres poner tu vida en orden antes de fin de año, estos son algunos puntos que debes tener en cuenta. Todavía no es tarde para hacer algo significativo y mejorar la situación en la que te encuentras; así que ponte en acción y pon en práctica estos consejos.

Lo que debes hacer antes de finalizar el 2023

Perdonar

Lo primero que debes hacer antes que se termine el año es perdonar: a otros y a ti mismo. No permitas que el tiempo pase y las diferencias con otros se hagan más grandes y se conviertan en odio. Guardar rencor o resentimiento hacia alguien es una atadura que te impide avanzar; y si quieres ser libre de ella, debes perdonar.

Ten presente que debes perdonar de la misma manera en que esperas que otros te perdonen. Tal vez el proceso no sea sencillo ni inmediato, pero el lograrlo te traerá paz y satisfacción.

Hacer nuevos planes

Comienza el año proponiéndote metas realistas que puedas alcanzar. Estos planes deben incluir las áreas esenciales en tu vida, y al final de los doce meses, debes ser mejor de lo que eres ahora. Para conseguirlo utiliza la tecnología o cualquier otra herramienta que te sirva de ayuda. También puedes compartir tus planes a otras personas y permitir que ellos te ayuden a alcanzar tus objetivos.

Devolver tus préstamos

En ocasiones pedimos prestado objetos y olvidamos devolverlos; sin embargo, no es una buena práctica. Por eso, aprovecha estos últimos días del año en devolver todo lo que no es tuyo. No tengas temor de lo que pueda pasar y arriésgate. Esta puede ser una buena oportunidad para pedir disculpas por lo ocurrido, compartir un tiempo de calidad con otras personas y reanudar la relación.

Celebrar tus éxitos

Aprende a valorar y reconoce los logros que has tenido este año. Recuerda que la primera persona a la que debes impresionar eres tú, es por ello que debes celebrar tus victorias y reconocer que por tu esfuerzo conseguiste tus metas. Una manera de hacerlo es saliendo de viaje, comprándote algo que deseabas o simplemente disfrutando un día al aire libre.

Aprender de tus fracasos

Si fallaste en algo, no te culpes; en vez de eso reflexiona en lo que salió mal y toma precauciones para la siguiente vez. Hay muchas lecciones que se pueden aplicar del fracaso, si tan solo empiezas a tomarlas como guías para el éxito. Recuerda que los que se rinden nunca consiguen nada en la vida, pero que aquellos que perseveran, obtienen todo lo que se propongan.

Dejar los malos hábitos

Antes de fin de año trázate la meta de dejar los malos hábitos. Deja de poner excusas para seguir haciendo las cosas malas que siempre practicas; y en vez de eso, cámbialas por hábitos positivos y que te ayuden a ser una mejor persona.