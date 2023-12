“Sonidos de guerra”: Latife Soto pronostica posible conflicto bélico entre Chile y país vecino

La tarotista Latife Soto prendió las alarmas con la predicción que realizó para Chile en lo que respecta al año 2024. Esto, porque según vio en las cartas, nuestro país podría entrar en conflicto bélico con un país vecino.

Fue durante una transmisión online junto al periodista Carlos Tejos, cuando abordaron las guerras en el mundo, como Rusia con Ucrania y Palestina e Israel.

Fue en ese momento, que dieron paso a revisar la situación en Latinoamérica, momento en que las cartas arrojaron que Chile también podría enfrentar una fuerte tensión.

“Van a ver sonidos de guerra en otras partes también. En América, las Guyana con Venezuela, conflictos de Ecuador con Venezuela... Chile va a tener una tensión de guerra en la frontera. Es como con Perú, pero en una tierra de nadie. Como que va a ver problemas por migración, algo va a pasar ahí y vamos a estar con mucha tensión en esa zona. Porque van a ver sonidos de guerra en todos lados”, alertó.

Terremoto en Chile

La tarotista Vanessa Daroch, en tanto, también realizó una preocupante predicción para Chile durante este 2024 que se acerca. Fue en medio del programa “La Hora de Jugar” que anticipó un posible terremoto de magnitud superior a siete grados en el norte del país para el próximo año.

“Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento... no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo (grados). No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte”, advirtió la tarotista, según consignó La Cuarta.

A pesar de la inquietante predicción, Vanessa Daroch también ofreció pronósticos positivos para el año entrante, especialmente en el ámbito económico. Animó a aquellos que planean emprender o iniciar una pequeña empresa, indicando que el 2024 será un período propicio para el crecimiento y el nacimiento de proyectos económicos.

“No tengas miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas”, alentó Daroch, sugiriendo además la importancia de rodearse de personas afines para alcanzar el éxito en estos emprendimientos.